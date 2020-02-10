Türkiye Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

10 Şubat 2020, Pazartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Çığ tehlikesi bulunuyor

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

ANKARA (AA)


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