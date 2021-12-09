Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısına göre yarın Ege Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

5 günlük hava tahmini raporu: