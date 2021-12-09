Türkiye Meteoroloji'den Ege bölgesine uyarı: Kuvvetli yağmur, sel, rüzgar, fırtına...

Meteoroloji'den Ege bölgesine uyarı: Kuvvetli yağmur, sel, rüzgar, fırtına...

Türkiye

Meteoroloji'den Ege bölgesine uyarı: Kuvvetli yağmur, sel, rüzgar, fırtına...

Meteoroloji'nin hava durumu uyarısına Ege Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'ni sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

09 Aralık 2021, Perşembe 14:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısına göre yarın Ege Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle yerel kuvvetli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevreleri ile Balıkesir’in güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2), Muğla’nın kıyı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor.

Meteoroloji vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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