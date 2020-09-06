Türkiye Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

06 Eylül 2020, Pazar 02:30 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde bugün öğle ve akşam saatleri arasında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

AA

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