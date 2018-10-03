Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklıklar düşmeyecek Yurt genelinde eylül ayı soğuk ve yağışlı geçmişti. Ancak ekim ayı itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Meteoroloji de ülke genelinde bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceğini açıkladı