Meteoroloji'den güzel haber: Sıcaklıklar düşmeyecek
Yurt genelinde eylül ayı soğuk ve yağışlı geçmişti. Ancak ekim ayı itibarıyla yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine döndü. Meteoroloji de ülke genelinde bu hafta sıcaklıkların mevsim normallerinde devam edeceğini açıkladı
Türkiye, son günlerde soğuk ve yağışlı havanın etkisi altındaydı. Ülkemizi teğet geçen kasırga yerini yağmura bırakmıştı. Ülkemiz genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.
METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek" denildi.