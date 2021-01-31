Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ayrıca meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.









Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen beklenen hava durumu ile ilgili olarak , ''Batıda yarın yağmur geçişi var. Salıdan sonra 1 hafta yagışsız bir periyoda giriyoruz. Sıcaklık ortalamanın 6-7 C üzerinde olacak.'' açıklamasında bulundu.







