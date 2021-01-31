Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu ve çatı uçması, ağaç - direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı uyardı.

31 Ocak 2021, Pazar 13:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Meteoroloji ayrıca meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.



Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen beklenen hava durumu ile ilgili olarak , ''Batıda yarın yağmur geçişi var. Salıdan sonra 1 hafta yagışsız bir periyoda giriyoruz. Sıcaklık ortalamanın 6-7 C üzerinde olacak.'' açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
Uğur Şahin'in ekibi MS hastalığına da umut olacakKim Milyoner Olmak İster'e 'İnsan 60 yaşına kadar kaç yalan söyler?' sorusu damga vurduMotorlu taşıtlar vergisi birinci taksit ödemesi yarın sona erecek



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
‘Bi’ kahve içelim’ diye bir laf vardı...
Şirin Sever
Rauf Tamer
Üç milletvekili
Rauf Tamer
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Hakan Çelik
Hep birlikte Türkiye’yiz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Uğur Şahin'in ekibi MS hastalığına da umut olacak