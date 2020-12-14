İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Yalova'da yarın sabah kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji, yarın İstanbul için sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Yağış beklenen diğer iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında beklenen yağışların gece yarısından itibaren Malatya, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.







