Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; "04.11.2021 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte, Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji sis ve pusun 5 gün etkili olacağını açıkladı. Sis ve pus hadiselerinin 08.11.2021 Pazartesi akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir.

SİLİVRİ SİS ALTINDA

Silivri'de yoğun sis etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, öğleden sonra da etkisini sürdürdü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler kontrollü bir şekilde yollarına devam ediyor.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugünden itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin altında seyreden yağışlı hava yerini sıcaklara bırakacak. Yurt genelinde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Sıcak havanın 4-5 gün etkisini sürdürüleceği belirtiliyor.

Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yoğun sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan ve Ağrı'da yarından itibaren genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek yoğun sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor. Sis ve pus, 8 Kasım günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

İstanbul'da birçok ilde olduğu gibi sabah saatlerinde sisli ve puslu havanın etkisi altına girerken hafta sonu ise yazdan kalma günlere kavuşacak.



