Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı!

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı!

Meteoroloji tarafından yapılan son dakika açıklamasında İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Uyarıda yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

14 Aralık 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ilk uyarı Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için yapıldı. Açıklamada, "Halen Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de devam eden yağışların bu akşam saatlerinden sonra etkisini arttırarak Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, İstanbul'un kuzey ve doğu ilçeleri, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da kuvvetli (30-60 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam 1200 metre üzeri, yarın (15.12.2021 Çarşamba) zamanla 800 metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji daha sonra ise İstanbul için uyarısını "sarı" kodlu yaptı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji tarafından yapılan bir diğer uyarıda da Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir'de kuvvetli, Antalya’nın doğusunda yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edilmişti. Yağışların Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İlerleyen günlerde ise sıcaklıkların düşmesi ve yurdun iç kesimlerinde kar yağışı etkili olması bekleniyor.

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