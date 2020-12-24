Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sarı uyarı yapıldı.
24 Aralık 2020, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarıda bulundu. MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
https://twitter.com/meteoroloji_twi/status/1342070326092509184