Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için sarı uyarı yapıldı.

24 Aralık 2020, Perşembe 14:53 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı uyarıda bulundu. MGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Rüzgarın; yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren Marmara geneli ile Kuzey Ege’nin kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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