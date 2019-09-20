Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu ve Sinop kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 26

İstanbul: Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu 33

Bursa: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 25

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35



