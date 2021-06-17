Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Haziran Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi. Yağışın başlama saatinin ise 11.00 sıraları olduğu belirtildi.

İSTANBUL (DHA)



