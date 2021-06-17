Türkiye Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Son dakika haberine göre, Meteoroloji İstanbul ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

17 Haziran 2021, Perşembe 18:23 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Haziran Cuma günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da gök gürültülü kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarın da etkili olacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşların sel ve su baskınları ile yıldırım düşmesi ve doluya karşı dikkatli olmaları istendi. Yağışın başlama saatinin ise 11.00 sıraları olduğu belirtildi.

İSTANBUL (DHA)

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