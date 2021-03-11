Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Valilik'ten İstanbul için uyarılar peş peşe geldi. Beklenen yağış gece saatlerinde şehri etkisi altına aldı. Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor. Öte yandan Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanma olacak.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada uyarılar peş peşe geldi. Uyarı yapılan illerin başında İstanbul da var. Öte yandan yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli şekilde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yapılan açıklamada "İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 km/saat) beraber etkili (15-25 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre İstanbul'da bugün (11 Mart Perşembe) kuvvetli yağış ve rüzgar beklendiği, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Yapılan açıklama şöyle: İstanbul'da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 11 Mart Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgâr bekleniyor. İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla 40-70 km/saat beraber etkili 15-25 kg/m2 olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgârın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Açıklamada ayrıca Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına beklendiği kaydedilirken, "Batı Karadeniz'de rüzgârın; doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Marmara Deniz'inde rüzgârın; yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km/sa fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, günün ilk saatlerden itibaren Çanakkale'nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce'de kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Marmara'nın doğusu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de günün ilk saatlerinde yağmurla başlayacak yağışların, sabah saatlerinden sonra başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-20 santimetre) kar yağışına dönüşeceği öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



