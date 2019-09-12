Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Rüzgarın yarın (13.09.2019 Cuma) Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklaeli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü’nden yapılan açıklamada, yarın 12.00 ile 18.00 saatleri arasında Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir’in doğu ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar nedeniyle, su baskını, yıldırım düşmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği bildirildi Yetkililer, ani sel ve su baskınları, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

AA - DHA