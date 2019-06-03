Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve batısı, Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz’de güney ve batı yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR UYARISI

İstanbul'da bu akşam saatlerinde ve yarın öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın ilk günü yağmurlu geçecek. İkinci ve üçüncü gün ise hava açık ve 27 derece olacak. Kentte sıcaklıklar cuma günü ise 30 dereceye yaklaşacak.

İşte 5 günlük tahmin: