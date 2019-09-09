Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Eylül hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle bugün okulların açıldığı ilk olması nedeniyle başta İstanbul olmak üzere yurdun hemen her yerinde öğrenci ve veliler hava durumunun nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İstanbul’a yağmur saat kaçta yağacak? İşte 9 Eylül güncel hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin ve Van çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Samsun, Rize, Artvin, Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ordu'nun batı kesimleri, Trabzon ve Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı… Yağışların saat 09.00 – 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu