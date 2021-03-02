Son hava durumu değerlendirmelerine göre, Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu olacağı ön görülüyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 8 derece olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Kırklareli, Tekirdağ, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Erzurum'un güney kesimlerinin yağışlı diğer yerlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılar ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

MARMARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmurlu, Kırklareli, Bilecik ve Bursa'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



