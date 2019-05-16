Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kütahya, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri ile Ankara’nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları ile İç Ege’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL SİSLİ VE YAĞMURLU

Meteoroloji'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın hava sisli olacak. Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak pazar gününden itibaren sıcaklıklarda artış olacak ve güneş yüzünü daha çok gösterecek.

İşte 5 günlük hava tahmini:



