Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

İç kesimlerde 2 ila 6 derece hava sıcaklığının azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğusunun içkesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



