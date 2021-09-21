Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Yağışların; Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, Batı Karadeniz'deki Kuvvetli Yağış nedeniyle çok sayıda kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

SEL UYARISI

İstanbul'da hava sıcaklığında 10-12 derece düşüş yaşanacağını belirten Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, Karadeniz bölgesi için de sel uyarısında bulundu. Özdemir, "İstanbul'da perşembe günü, 10 ile 12 derece arasında sıcaklık düşmeleri yaşanacak. Bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin dikkat etmesi lazım" dedi. Özdemir, "Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel olabilir" diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da soğuk cephe geçişiyle, sıcaklık 10-12 derece arasında düşecek. Kentteki bazı ilçelerde ise yağmur bekleniyor. Uzmanlar ise ani hava değişikliği nedeniyle vatandaşların hava durumuna göre giyinmesinde fayda olacağını belirtirken, Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların da sel nedeniyle dikkatli olması gerektiğini hatırlattı.

Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, İstanbul'da hava sıcaklıklarının bugün yüksek seyrettiğini ifade ederek, "Şu anda Marmara ve Karadeniz Bölgesi'ne kadar uzanan bir alçak basınç sistemi var. Rüzgarlar güney yönünden geldiği için hava sıcaklıkları fazla. Nem de fazla olduğu için hissedilen sıcaklıklar 30 derece civarında görünüyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgar kuzey üzerinden gelecek. Havalar soğumaya başlayacak. Salı gününden itibaren Marmara Bölgesi'nde havalar serinlemeye başlayacak. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin altına düşecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde de hava soğuyacak. Ancak Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yağış beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇARŞAMBA ve PERŞEMBE GÜNLERİ KARADENİZ BÖLGESİ'NDE SEL OLABİLİR"

Sıcaklıkların düşmesiyle kronik rahatsızlığı ve bağışıklık sistemi düşük olan kişilerin dikkat etmesi gerektiği uyarısını yapan Dr. Özdemir, "Sıcaklar Türkiye genelinde daha çok Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde düşecek. Salı günü hava serinliyor. Çarşamba gününden itibaren ise hava soğumaya başlayacak. Perşembe günü de İstanbul için hava sıcaklığı 10 derece kadar düşecek. Hava durumunu takip ederek dışarı çıkmak gerekiyor. Çarşamba ve perşembe günleri Trabzon, Rize, Sinop ve Samsun gibi illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması lazım. Sel uyarısı olabilir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine ve uyarılarına dikkat etmek lazım. Kışa giriyoruz. Cumartesi gününden itibaren hava mevsim normallerine geri dönecek. Ancak salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri dikkat edelim. Hava sıcaklıklarında 10 ile 12 derece arasında bir azalma bekliyoruz." diye konuştu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyıları yerel hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu. öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara ve Çankırı, gece saatlerinde Yozgat çevreleri ile Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANKARA °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile zamanla il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimleri parçalı bulutlu, gece saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu

VAN °C, 23°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık