Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler ve iller için yağmur ve dolu uyarısında bulundu

12 Haziran 2019, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada "Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Yozgat, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

DHA

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