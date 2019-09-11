Hava durumu 11 Eylül raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre saat 12.00 – 18.00 arasında İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Öte yandan yine aynı saat diliminde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey kesimleri için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl?

İşte, 11 Eylül güncel hava durumu raporu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK

Öte yandan sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın bugün genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu