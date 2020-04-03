Türkiye Meteorolojiden Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için uyarı

Meteorolojiden Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için uyarı

Türkiye

Meteorolojiden Marmara Denizi ile Batı Karadeniz için uyarı

Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’de pazar günü kuvvetli fırtına bekleniyor.

03 Nisan 2020, Cuma 23:07 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi ile Batı Karadeniz’deki rüzgarın, pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 7 ile 9 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, salı akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Ulaşımda muhtemel aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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