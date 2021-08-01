Türkiye Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte yağış beklenen iller

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte yağış beklenen iller

Türkiye

Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İşte yağış beklenen iller

Türkiye’nin Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

01 Ağustos 2021, Pazar 01:04 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğu kesimlerinde havanın parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA

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