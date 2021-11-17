Yurt genelinde serin hava etkisini gösterirken yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 7°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 15°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 13°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR -1°C, 12°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 14°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT -3°C, 11°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 14°C

Az bulutlu

DÜZCE 1°C, 16°C

Az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -5°C, 9°C

Az bulutlu

KARS -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

VAN -2°C, 10°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 10°C, 22°C

Az bulutlu ve açık