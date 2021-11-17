Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 17 Kasım hava durumu raporu...
Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava durumu raporunda ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildi. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. İşte 17 Kasım hava durumu...
17 Kasım 2021, Çarşamba 08:19 Son Güncelleme:
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Yurt genelinde serin hava etkisini gösterirken yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 7°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 15°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 13°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT -3°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 14°C
Az bulutlu
DÜZCE 1°C, 16°C
Az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı şeridinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kıyı ilçeleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT -3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -5°C, 9°C
Az bulutlu
KARS -6°C, 6°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN -2°C, 10°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık