Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YARIN VE CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

İstanbul'da dün gece yer yer etkili olan sağanak yağış cuma ve cumartesi günü tüm kentte kendini gösterecek. Sıcaklıklarda 1-2 derecelik düşüş olacak ve pazar gününe kadar yağmur görülecek. Pazar günü ise güneş yüzünü yeniden gösterecek. Hava sıcaklığı ise 5 gün boyunca 29-30 derecelerde olacak.

İşte İstanbul'un 5 günlük hava tahmini:

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor.