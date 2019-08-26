Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan son verilere göre 27 Ağustos Salı günü 11 ilde sağanak yağış bekleniyor
Türkiye'de sıcak hava dalgasının etkisinde fakat bazı yerlerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar normalin üzerinde seyrederken hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de de durum farklı değil. Salı günü hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
SAĞANAK BEKLENİYOR
Yayımlanan rapora göre Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Salı günü; Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars sağanak yağışın etkisinde olacak.