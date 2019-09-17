Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Elazığ ve Bingöl ile Sivas'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU'DA 4 İLE UYARI

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan’da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı öngörülüyor.

Bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan’da 7, Kars’ta 8, Erzurum’da 10, Ağrı’da 11, Erzincan ve Iğdır’da 14, Tunceli’de 12 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır’da 30, Tunceli’de 27, Erzincan’da 25, Ağrı’da 23, Kars’ta 22, Erzurum ve Ardahan’da 20 derece olacak.