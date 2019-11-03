Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.

Gök gürültülü sağanak

Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli esmesi öngürülüyor

Yağışların, Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.



