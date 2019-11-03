Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yarın sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması öngörülüyor.
Gök gürültülü sağanak
Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli esmesi öngürülüyor
Yağışların, Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi öngörülüyor.