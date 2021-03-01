Türkiye Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! 1 Mart hava durumu

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! 1 Mart hava durumu

Türkiye

Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! 1 Mart hava durumu

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış, Doğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı bekleniyor. Niğde ve Nevşehir çevrelerine ise karla karışık yağmur ve kar yağacak. İşte Meteoroloji'nin 1 Mart 2021 hava durumu tahminleri...

01 Mart 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne hariç Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların genellikle yağmur, Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

KAR NEDENİYLE ÇIĞ TEHLİKESİ

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisle birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.  Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü biriken kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Üst seviyede güvenlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fezleke...
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kayaların arasındaki Atatürk büstünü o halde bırakmaya yüreği el vermedi