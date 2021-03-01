Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! 1 Mart hava durumu
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nde sağanak yağış, Doğu Anadolu Bölgesi için kar yağışı bekleniyor. Niğde ve Nevşehir çevrelerine ise karla karışık yağmur ve kar yağacak. İşte Meteoroloji'nin 1 Mart 2021 hava durumu tahminleri...
01 Mart 2021, Pazartesi 09:20 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Edirne hariç Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Nevşehir, Niğde ve Hatay çevrelerinde yağış bekleniyor.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların genellikle yağmur, Güney Marmara'nın yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile sabah saatlerinde Niğde ve Nevşehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
KAR NEDENİYLE ÇIĞ TEHLİKESİ
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sisle birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü biriken kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların ülkenin güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'nin güney kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.