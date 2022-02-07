Türkiye Meteoroloji'den 'sarı' uyarı! Kuvvetli şekilde bekleniyor

Meteoroloji'den 'sarı' uyarı! Kuvvetli şekilde bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji'den 'sarı' uyarı! Kuvvetli şekilde bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli'de 8 Şubat Salı gününden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

07 Şubat 2022, Pazartesi 21:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, yeni haftada hava tahmin raporlarını açıkladı. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin batı kesimleri Salı gününden itibaren Güneyden gelecek olan yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Denizli bölgesi için yapılan yazılı açıklamada, “Yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların; zamanla kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

DENİZLİ (İHA)

İlgili Haberler
Son dakika: İstanbul'a kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji ve valilik peş peşe uyardıSon dakika: Ankara Valiliği uyardı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Mezopotamya’nın incisi: Mardin
Banu Şen
Hakan Çelik
Buz ve kara meydan okuduk
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Şirin Sever
Onca zulme dayanmış bir kadın hikayesi: Dilberay
Şirin Sever
Erkut Can
Bu ülkede yaşanmaz mı?
Erkut Can
Murat Gülderen
2022’ye damga vuracak e-ticaret trendleri
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bir af gecesi ve 'yedek lastik' öyküsü
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bir kar yağdı böyle oldu
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cani koca! Evi terk eden eşini ve kayınvalidesini vurdu