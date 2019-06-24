Hafta sonunda cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışlı sistem ile birlikte mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceğinin beklendiği, Bursa kıyı kesimlerinde yüksek sıcaklık ile birlikte yüksek nemin de beklenmekte olduğu ve bu durumun hissedilen sıcaklıkların yüksek olmasına sebep olacağı ifade edildi.

BURSA (İHA)