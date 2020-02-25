Türkiye Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı

Türkiye

Meteoroloji’den son dakika fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgar, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görülecek.

25 Şubat 2020, Salı 13:15 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son dakika açıklamasında Türkiye'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.   

Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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