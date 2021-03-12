Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM); yoğun kar, kuvvetli yağmur ile kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısı yaparak vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulundu.

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile Antalya' nın doğu kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteorolojiden peş peşe gelen son dakika uyarıları ve il il hava durumu bilgisi:

Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz Kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Malatya, Elazığ, Van, Hakkari, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde hissedilir derecede (5 ila 12 derece) azalacağı tahmin edilirken rüzgarın ülke genelinde kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa), bu akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR, RÜZGAR, ÇIĞ VE KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yoğun kar, kuvvetli yağmur ile kuvvetli rüzgar ve çığ uyarısında bulundu. Uyarılarda şu ifadeler kullanıldı:

* Yağışların; Van, Hakkari, Muş ve Bitlis ile bu gece saatlerinde Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Yağışların, Doğu Karadeniz Kıyıları, Ordu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (sel,su baskını, Ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

* Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-100 km/sa), bu akşam Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

METEOROLOJİ DUYURDU: 2 GÜN EVDEN ÇIKMAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımı beklendiğini, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının bugünden itibaren bazı bölgelerde etkili olacağı ve yağış alan yerlerde çamur olarak yağacağı uyarısında bulundu. Meteoroloji dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunurken, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, "Yağmurdan sonra açık bir hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmanın çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA Çok bulutlu bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı,kuzey Ege'nin iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin ( Mersin dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (70-100km/s) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu,öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 11°C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 6°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak güneyinin yer yer gök gürültülü sağanak, kuzey kesimleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinin yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli yağmur yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

GÜMÜŞHANE °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin edliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneyinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenmektedir. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Elazığ ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/s) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde (Şanlıurfa, Mardin) toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı tahmin ediliyor. Toz taşınımı bekleniyor.



