İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer görülen dolu yağışının ardından uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi. Meteoroloji ayrıca bugün Güneydoğu Anadolu'da bölgesinde beklenen toz taşınımına karşı dikkatli olunması istedi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen toz taşınımı sebebi ile meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN MARMARA'YA UYARI

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI

İstanbul bugün de yağışlı bir gökyüzüne teslim. Kent genelinde yağış tüm gün devam edecek. Yarın da kent genelinde sağanak yağışlar görülürken perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Yağış cumartesi günü etkisini yitirirken pazar günü sıcaklıkların yeniden 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.







