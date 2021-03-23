Türkiye Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da yer yer kar yağışının görüleceğini duyurdu. Meteoroloji Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni özellikle de Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerini toz taşınımına karşı uyardı. Toz bulutları Suriye Irak kaynaklı olacak. İşte Meteoroloji'nin 23 Mart 2021 son dakika hava durumu uyarıları...

23 Mart 2021, Salı 10:57 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ve yer yer görülen dolu yağışının ardından uyarılar peş peşe gelmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da AKOM'dan geldi. Meteoroloji ayrıca bugün Güneydoğu Anadolu'da bölgesinde beklenen toz taşınımına karşı dikkatli olunması istedi.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Bugün öğle saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklenen Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde özellikle akşam saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen toz taşınımı sebebi ile meydana gelebilecek hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

AKOM'DAN MARMARA'YA UYARI 

İBB AKOM'dan yapılan uyarıda, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden, Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi'ne giriş yapması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde karla karışık yağmur yağışlarının yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A UYARI 

İstanbul bugün de yağışlı bir gökyüzüne teslim. Kent genelinde yağış tüm gün devam edecek. Yarın da kent genelinde sağanak yağışlar görülürken perşembe günü hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar, diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur görülecek. Yağış cumartesi günü etkisini yitirirken pazar günü sıcaklıkların yeniden 10 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

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