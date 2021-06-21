Türkiye Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de 22 Haziran Salı günü kuvvetli sağanak bekleniyor.

21 Haziran 2021, Pazartesi 20:28 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren Bolu, Karabük, Çankırı ve Kırıkkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Olası sel, su baskını, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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