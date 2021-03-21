Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 9 ile fırtına geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 9 ile fırtına geliyor

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 9 ile fırtına geliyor

Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Erzurum'a fırtına geliyor. İşte Meteoroloji'nin hava durumu uyarısı...

21 Mart 2021, Pazar 16:35 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geçilen son dakika bilgilerine göre; Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Meteoroloji1'da yarın sabahtan itibaren Meteoroloji0 etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da yarın rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 kilometre/saat), bölgenin güneyinde ise kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgarla, bölgede toz taşınımı da öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

"TAM FIRTINA"

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise , Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te rüzgarın "tam fırtına" olarak tabir edilen, saatte 89 ila 102 kilometre hıza ulaşabileceği duyuruldu.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksama, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada da, yarın öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzey ilçeleri Pazaryolu, İspir, Tortum ve Uzundere'de kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi.

Açıklamada, rüzgarın güney ve güneybatıdan fırtına, kısa süreli kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde eseceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

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