Türkiye Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına bekleniyor

Türkiye

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına bekleniyor

Son dakika haberine göre, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu ve Ordu'da fırtına beklendiğini bildirdi.

04 Nisan 2021, Pazar 19:01 Son Güncelleme:
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Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar, Kastamonu genelinde güney ve güneybatı yönleri ile Ordu'nun iç ve yüksek kesimlerinde fırtınanın hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

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