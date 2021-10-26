Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu’nun güneydoğusunun çarşamba günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA (AA)