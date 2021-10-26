Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! O bölgede yaşayanlar dikkat
Son dakika hava durumu haberine göre, İç Anadolu’nun güneydoğusunda 27 Ekim Çarşamba günü sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
26 Ekim 2021, Salı 19:29 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarısına göre, ülke geneli parçalı ve az bulutlu, iç kesimler yer yer çok bulutlu olacak.
İç Anadolu’nun güneydoğusunun çarşamba günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA (AA)
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