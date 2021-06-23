Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gök Gürültülü Sağanak Yağış: Yapılan son değerlendirmelere göre; öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C



