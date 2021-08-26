Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının artacağını ve mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağını açıklamıştı. Meteoroloji sıcak hava dalgası nedeniyle 11.00 ile 16.00 arasında sıcak çarpmasına kadar dikkatli olunmasını istedi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcak hava dalgasına ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Bu hafta ikinci bir sıcak hava dalgasını göreceğiz. Sıcak hava dalgası Arap Yarımadası üzerinden geliyor. Önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'ni etkileyecek. Yarın sıcak hava dalgası bütün Türkiye'yi kapsayacak. Yaklaşık olarak 4 ile 8 derece arasında sıcaklıklar artacak. İstanbul'un ağustos ayı sıcaklık ortalaması 30 dereceyse 34 dereceye kadar çıkacak. İç Anadolu'nun tamamında, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcak hava dalgası devam edecek. Orman yangınlarından sonraki ikinci sıcak hava dalgası bu fakat o zamanki Afrika üzerinden gelmişti, şimdiki Arap Yarımadası üzerinden geliyor.

Ege ve Akdeniz'deki sıcaklıklarda çok fazla bir artış olmayacak bu sıcak hava dalgasında. Zaten oralarda 35 derecenin üzerinden sıcaklıklar. Hemen aklımıza orman yangınları geliyor. Rüzgar, Türkiye'nin hemen hemen çoğu yerinde güneydoğulu ve güneybatılı şekilde esiyor. Bu da nemi artırıyor demek. Nem yüksek.

"SAAT 11.00 İLE 16.00 ARASINDA SOKAĞA ÇIKMAYIN"

Sağlık açısından dikkat etmemiz gerek. Güneş çarpması olasılığı var. En çok Marmara, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için güneş çarpma tehlikesi var. Kendimizi korumamız lazım. Güneş çarptığı zaman bilhassa yaşlılarla ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Saat 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayalım, çıkmamamız lazım.

"3 GÜN BOYUNCA YAĞIŞ YOK"

Önümüzdeki 3 gün yağış yok Türkiye'de, Doğu Karadeniz'in doğusunda bir yağış var. Bir kuraklık tehlikesi devam ediyor.