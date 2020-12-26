Türkiye Meteoroloji'den Trakya, Ege ve Akdeniz için şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji'den Trakya, Ege ve Akdeniz için şiddetli yağmur uyarısı

Türkiye

Meteoroloji'den Trakya, Ege ve Akdeniz için şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada Trakya, Ege ve Akdeniz için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

26 Aralık 2020, Cumartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Meteoroloji'nin son verilerine göre Marmara'nın Trakya bölümü, Ege ve Akdeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.


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