Türkiye Meteorolojiden üç il için toz taşınımı uyarısı

Meteorolojiden üç il için toz taşınımı uyarısı

Türkiye

Meteorolojiden üç il için toz taşınımı uyarısı

Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak’ta, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.

17 Nisan 2021, Cumartesi 20:43 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak genelinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AA

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