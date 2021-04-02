Türkiye Meteoroloji'den uyarı! Baharı beklerken kış geri geldi

Meteoroloji'den uyarı! Baharı beklerken kış geri geldi

Türkiye

Meteoroloji'den uyarı! Baharı beklerken kış geri geldi

Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

02 Nisan 2021, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın kuzey ve doğusu, Güney Ege Kıyıları, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun Şanlıurfa ve Batman dışında kalan yerlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç bölgelerinde artarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AA

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