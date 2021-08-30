Türkiye Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatlere dikkat! Yağış geliyor...

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatlere dikkat! Yağış geliyor...

Türkiye

Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Bu saatlere dikkat! Yağış geliyor...

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada, Trakya kesiminde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin açıklamasında 'Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Trakya Kesimi'nde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK RAPOR: SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu da paylaştı. Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıkları ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacak.


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Zaferler şehri Afyonkarahisar
Banu Şen
Rauf Tamer
Fikri takip
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Fiyatıyla iddialı döndü
Hakan Çelik
Şirin Sever
Acımasız insana inat 'Bunu bi' düşünün'
Şirin Sever
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Rize Valisi vatandaştan gelen mesajı paylaştı: Utanıyorum, söylerken bile yüzüm kızarıyor