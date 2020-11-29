Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı yapıldı
Meteoroloji 29 Kasım 2020 Pazar günü hava durumu tahminlerini açıkladı. Bazı bölgelere yağmur ve sağanak yağış uyarısı Van ve Hakkari’ye ise kar yağışı uyarısı yapıldı.
29 Kasım 2020, Pazar 10:42 Son Güncelleme:
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MGM 29 Kasım 2020 Pazar gününe ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Bazı bölgelere yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapılırken Van ve Hakkari’de ise yer yer kar yağışı görüleceği belirtildi. Peki, haftanın son gününde hangi ilde hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 18°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C Parçalı bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C Az bulutlu
İZMİR °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 12°C Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C Az bulutlu
KONYA °C, 12°C Az bulutlu
BOLU °C, 11°C Az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C Az bulutlu
SİNOP °C, 15°C Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C Az bulutlu
AMASYA °C, 14°C Az bulutlu
RİZE °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C Az bulutlu
TRABZON °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ °C, 8°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri, öğle saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 10°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 15°C Az bulutlu
SİİRT °C, 14°C Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 18°C Az bulutlu