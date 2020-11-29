MGM 29 Kasım 2020 Pazar gününe ait hava durumu tahminlerini duyurdu. Bazı bölgelere yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapılırken Van ve Hakkari’de ise yer yer kar yağışı görüleceği belirtildi. Peki, haftanın son gününde hangi ilde hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 18°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C Parçalı bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 10°C Az bulutlu

İZMİR °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 12°C Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C Az bulutlu

KONYA °C, 12°C Az bulutlu

BOLU °C, 11°C Az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C Az bulutlu

AMASYA °C, 14°C Az bulutlu

RİZE °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C Az bulutlu

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, 8°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde doğu ilçeleri, öğle saatlerinden sonra il geneli karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 5°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C Az bulutlu

SİİRT °C, 14°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Az bulutlu



