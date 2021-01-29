Türkiye Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Türkiye

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 36 il için peş peşe kar uyarısında bulundu. Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgâr esecek.

29 Ocak 2021, Cuma 10:16 Son Güncelleme:
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Türkiye kar yağışı yer yer etkisini kuvvetli şekilde sürdürüyor. Soğuk hava dalgasının yurt genelinde hakim olduğu günlerde yağışların ne kadar devam edeceği ise merak ediliyor. Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, bugün Antalya’nın doğusunun iç kesimleri ile Isparta’nın doğu ve Konya’nın batısında yoğun kar, Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ankara’nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde ise kuvvetli kar bekleniyor.

Kar beklenen iller

Afyonkarahisar, Ankara, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat, Çorum, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Muş, Bitlis, Ağrı, Bursa, Balıkesir, Yalova, Çankırı, Çanakkale, Kocaeli, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sakarya, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Hakkâri ve Bingöl.

Denizli, Manisa, Zonguldak, Bartın, Kahramanmaraş, Şırnak’ta karla karışık yağmur, Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana’nın batı kesimlerinde ise kuvvetli sağanak ve rüzgâr beklendiği belirtildi. Antalya için zirai don uyarısı da yapıldı.

Marmara'da rüzgar

Meteoroloji, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli rüzgâr beklendiğini açıkladı.

Öte yandan Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize Artvin, Muş Bitlis, Van, Hakkari, ve Şırnak'ta turuncu kodlu çığ uyarısı yapıldı.


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