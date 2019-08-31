Metin Hara, Simge Sağın sorusuna sessiz kaldı

Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile yollarını ayıran ve Simge Sağın ile aşk yaşadığı iddia edilen Metin Hara, sorulara yanıt vermekten çekindi.

GİZLİ GİZLİ BULUŞUYORLAR İDDİASI

Sorular üzerine sessiz kalmayı tercih eden Hara'nın Sağın ile bir aydır gizli gizli buluştukları iddia ediliyordu. İkilinin, birlikteliklerini şimdilik sadece yakın çevrelerine söyledikleri öğrenildi.

TEK TARAFLI TAKİP

Dört yıl birlikte olduğu aranjör Ozan Bayraşa’dan ayrılan şarkıcı ve yazarın, dışarıda buluşmaktan çekindikleri de söyleniyor. Hara’nın Instagram’dan Simge’yi takip etmesi, şarkıcının ise etmemesi dikkat çekiyor.

METİN HARA FOTOĞRAFLARA KIYAMADI

Öte yandan Metin Hara, Instagram hesabından Adriana Lima'nın fotoğraflarını hala kaldırmadı.

ADRIANA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Adriana Lima ise, Metin Hara ile uzun süren birlikteliğinin ardından Türk iş insanı Emir Uyar'la yeni bir aşka yelken açtı.