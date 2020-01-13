Metin Şentürk babasını kaybetti

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk, bugün Fatih Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, Metin Şentürk’ün acı gününde sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Cenazeye Oktay Kaynarca, Olgun Şimşek, Şoray Uzun gibi bir çok ünlü isim katıldı.

Metin Şentürk 16 Mayıs 1966 İstanbul doğumlu. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır. Metin Şentürk üç yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu gözlerini kaybetti. Ancak İstinye körler okulunda 1 yıl içerisinde 2 sınıf atlayarak ciddi bir başarı gösterdi. Ardından Büyükçekmece lisesinde tamamen gören öğrencilerle beraber eğitim alıp bu okulu başarı ile bitiren Şentürk İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuar'ına girmeye hak kazandı. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitiren Metin Şentürk ilk ödülü olan Altın Lale'yi kazanmıştır. İlk albümü "Elimdeki Fotoğrafın" ile başladığı müzik hayatına devam etmektedir.