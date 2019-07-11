Metin Şentürk, Kanal D’nin sevilen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programı takip edenler internette sıklıkla Metin Şentürk kimdir? Metin Şentürk kaç yaşında ve nereli? sorusunu aratıyor. İşte Metin Şentürk ile ilgili detaylar…

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk 16 Mayıs 1966; Fatih, İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır.

Şentürk, 16 Mayıs 1966 tarihinde Fatih, İstanbul'da doğmuştur. Üç yaşındayken geçirdiği trafik kazası sonucunda gözlerini kaybetmiştir. Öğrenim hayatına İstinye'de bulunan, görme engelliler için eğitim veren okulda başlamıştır. Lise döneminde Büyükçekmece Lisesi'nde gözleri tamamen gören öğrenciler ile birlikte okumuş ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girmiştir. 1987-1988 yılında konservatuvarı bitirmiştir.