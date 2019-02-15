Metris Cezaevi'nde yangın paniği

Metris Cezaevi'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta çıktığı belirtilen yangın söndürüldü

15 Şubat 2019, Cuma 22:09 Son Güncelleme:
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Metris Cezaevi'nde yangın paniği

Metris Cezaevi'nde asayiş suçlularının bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye müdahale etti.

Yangın söndürülürken, 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü.

Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

AA

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